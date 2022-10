Babaly Kalidou Sall plus connu sous le pseudonyme Kaliphone Sall accusé de « coups et blessures volontaires » a fait face au juge ce lundi 3 octobre. Victime d’une plainte de la part d’une jeune femme de 19 ans connu sous le nom d’Adja Thiaré Diaw, il a reconnu les faits cités ci-haut qui lui sont reprochés.

Kaliphone Sall était présent lors de l’audience, habillé d’un t-shirt blanc et d’un jean, tandis que la partie civile est absente. Les avocats de cette dernière ont demandé le renvoi du procès pour que la victime puisse comparaître. Ils ont présenté un certificat médical datant du 30 septembre attestant de son hospitalisation est en cours.

La partie civile n’a pas besoin de comparaître elle peut être représentée. « Cette demande de renvoi a pour but simplement de maintenir en détention le prévenu. On remarque un prévenu qui réponds à toutes les convocations alors que la partie civile qui a bien reçu sa convocation défie la justice et continue à ne pas se présenter. Je m’oppose fermement à la demande de renvoi, car se sera injuste pour ce garçon », a contesté Me Daff l’un de ses avocats.

De son côté, le juge a réclamé aux avocats de la partie civile la garantie que leur cliente sera bien présente au prochain procès au plus tard la semaine prochaine s’il y’a renvoi. « Elle sera présente si la prochaine audience est renvoyé jusqu’à jeudi », lui ont-ils a assuré. Le juge a renvoyé le procès jusqu’au 6 octobre 2022.

Par conséquent, Me Daff et Me Soumaré ont sollicité la remise en liberté provisoire de Kaliphone Sall jusqu’à la date du renvoie du procès. Ce, pour que leur client puisse revenir au tribunal en même temps qu’Adja Thiaré Diaw. Selon Me Daff il s’est présenté dans tous les convocations et remplit tous les critères pour bénéficier d’une liberté provisoire avec ou sans cautions. Une demande que le juge a rejeté en maintenant le renvoi du procès au jeudi 6 octobre ainsi que le prolongement de la détention de Kaliphone Sall.