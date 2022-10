Après sa sélection dans la classe Hall of Fame de la FIBA 2022, la légende du basket-ball féminin Mame Maty Mbengue a été célébrée dimanche par la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB).

L’ancienne internationale sénégalaise de Basket-Ball Mame Maty Mbengue est entrée un peu plus dans la légende avec sa sélection dans la classe 2022 du Hall All Fame de la FIBA. Une marque de reconnaissance pour cette dame qui a tout donné au sport et au basket. Sur les parquets d’Afrique et du monde.

Cinq fois médaillée d’or à l’Afrobasket (1984, 1990, 1993, 1997, 2001), deux fois médaillée d’or aux Jeux Africains (1995, 1999), 3 fois MVP de l’Afrobasket (1993, 1997, 2000), médaillée d’or aux Jeux de la Francophonie en 1997. Reine du Basket en 1990, elle a été élue joueuse du Cinquantenaire de FIBA Afrique.

Un moment choisi pour la Fédération sénégalaise de Basket-Ball, dirigée par Me Babacar Ndiaye, pour honorer l’ancien sociétaire de la Jeanne d’Arc et de la sélection nationale.

« Je pense que c’est le Sénégal qui est honoré, particulièrement le basket-ball. Je suis satisfaite de cette reconnaissance de la fédération. J’ai arrêté le basket depuis 2001, mais les Sénégalais continuent de me témoigner leur affection. J’en suis ravie », confie Mame Maty Mbengue au terme de la cérémonie de décoration.

La FSBB a décidé de retirer pour toujours le numéro 15 qu’elle arborait des dossards de l’équipe nationale féminine du Sénégal.