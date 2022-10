Organisation de la CAN 2025 : la Guinée y croit toujours

Après le retrait de l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée par la CAF à cause des retards accusés dans la réalisation des travaux sur les différents sites devant abriter le tournoi, le ministre des Sports, Lansana Béa Diallo et la présidente du CONOR, Mariam Sy Diallo estiment que cette décision ne semble pas freiner l’élan des autorités.

« Malgré les efforts, la Guinée n’était pas au niveau pour organiser cette CAN ». Ces mots de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de Football (CAF) raisonnent sûrement encore dans l’esprit du ministre des Sports de la Guinée, Lansana Béa Diallo. Ce dernier figure parmi les rares Guinéens à toujours croire à la possibilité d’organiser la CAN 2025, malgré les retards dans la réalisation des infrastructures (stades, hôtels, routes…).

L’immense déception ne semble pas freiner l’ancien boxeur et les autorités de la transition dans leur volonté d’organiser ce grand rendez-vous du football africain. « Nous allons tout mettre en place pour doter le pays d’infrastructures. En 2025, on sortira nos stades, aéroports, hôpitaux et toutes les autres infrastructures. On va honorer la promesse du président de la transition de doter le pays d’infrastructures», a promis le ministre guinéen des Sports.

C’est dans cette logique que s’est inscrite la présidente du Comité de normalisation (CONOR) de la Fédération guinéenne de Football (FEGUIFOOT), Mariam Sy Diallo. Elle affirme que la Guinée a « déjà signé des contrats avec des entreprises de renommées internationales. Nous allons construire toutes nos infrastructures pour être prêts en 2025. La CAN ne s’arrête pas en 2025. Le président de la CAF est venu nous insuffler un esprit positif. On va le transformer en un projet de développement. C’est la leçon qu’il faut tirer de tout cela. Nous devons garder ce dynamisme ».

Reste à savoir si les autorités vont tenir leurs engagements pour éviter aux Guinéens une nouvelle désillusion. Pour le moment, ils prennent leur mal en patience.