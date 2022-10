L’ex-président de gauche Lula est arrivé en tête du 1er tour de la présidentielle au Brésil dimanche, devant le chef d’État d’extrême droite Jair Bolsonaro, mais son avance est moins importante que le prédisaient les sondages : un second tour aura lieu le 30 octobre.

Luiz Inacio Lula da Silva, icône de la gauche brésilienne, a remporté 48,43 % des voix, devant le président sortant d’extrême droite, à 43,20 %, a annoncé en soirée le Tribunal Supérieur électoral (TSE), sur la base du dépouillement de 99,99 % des bureaux de vote.

Cette courte victoire est décevante pour Lula, auquel les sondages promettaient une large avance, voire même un triomphe dès le premier tour, qu’il souhaitait célébrer sur la grande avenue Paulista de São Paulo. Il devra affronter son ennemi juré lors d’un seconde tour, prévu par la loi électorale le 30 octobre.

« La lutte continue jusqu’à la victoire finale », a déclaré l’ex-président de gauche. « Nous allons remporter cette élection », a dit l’icône de la gauche, promettant « plus de déplacements, d’autres meetings » à la rencontre des Brésiliens pour décrocher un troisième mandat car, a-t-il estimé, « nous avons besoin que ce pays se relève ».

« J’aurai l’occasion de débattre pour la première fois avec le président, pour savoir s’il continuera à répandre des mensonges ou si – pour la première fois – il sera honnête envers le peuple brésilien, a encore ajouté Lula. C’est une chance que le peuple brésilien me donne. Et je veux vous dire que je commence ma campagne pour le second tour dès demain »

