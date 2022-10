Un pan du mur du stadium Iba Mar Diop, s’est effondré dimanche sur des supporters après la fin du combat opposant Diekh Diam et Ibou Afia. Pas de perte en vie humaine, mais il y a 16 blessés. Le ministre des Sports s’est rendu hier lundi pour s’enquérir de la situation. Yankhoba Diattara a annoncé que les combats de lutte ne seront plus organisés dans le stadium jusqu’à nouvel ordre.

Le ministre des Sports, qui s’exprimait en présence du sous-préfet de Dakar, Djiby Diallo et du président du CNG, Bira Sène, a dénombré 16 blessés dont deux cas grave toujours hospitalisés.

« Nous sommes venus manifester notre solidarité aux blessés. 16 blessés ont été dénombrés dont deux qui sont dans un état plus ou moins grave internés à l’hôpital Principal. Les 14 autres ont été libérés suite à leurs prises en charge », a fait savoir le ministre des Sports.

Des mesures ont été prises concernant la sécurité du stade, des pratiquants et des supporters. « Naturellement, nous allons demander au CNG de lutte et les promoteurs, qui avaient prévu des manifestations ici de surseoir en attendant qu’une évaluation exhaustive soit faite sur la qualité et l’état de l’infrastructure à accueillir encore du monde », a indiqué Yankhoba Diattara.

Un drame similaire s’était produit au stade Demba Diop en juillet 2017, avait fait 8 morts et plusieurs blessés. Cette situation pose le débat sur la question de la restructuration et la rénovation des infrastructures sportives.