Corée du Nord : un missile de portée intermédiaire survole le Japon

La Corée du Nord a tiré mardi 4 octobre un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) qui a survolé le Japon, une première depuis 2017, conduisant Tokyo à activer son système d’alerte et demander aux habitants de certaines régions de se mettre à l’abri. Des avions de combat sud-coréens et américains ont mené plus tard des exercices de frappe de précision, a communiqué l’armée sud-coréenne, en réponse à ce tir.

