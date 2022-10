Le député Guy Marius Sagna a informe sur sa page Facebook, qu’il ne compte pas prendre sa dotation de carburant de l’Assemblée nationale. La raison, il veut que que la totalité de cette dotation proviennent des stations service détenues par des Sénégalais et non des géants Français (Total) ou anglais (Shell).

Selon lui, l’Assemblée nationale veut lui remettre 400 litres de carburant à prendre à Total ou Shell et 100 litres de carburant à prendre à Elton.

« J’ai refusé de prendre mon carburant car je refuse de soutenir Total ou Shell en laissant Elton, EDK… Je veux mes 500 litres de carburant exclusivement pour soutenir les africains du Sénégal », lit-on sur sa page.

Très déterminé à faire « dégager » la France du sol sénégalais, il déplore « la préférence étrangère en lieu à la place de la préférence nationale ». Ce qu’il décrit comme la cause du chômage chez les jeunes.

« Pas étonnant que le Sénégal et l’Afrique soient les derniers des derniers. Un Sénégal et une Afrique qui font le paradis de la France et des autres impérialistes en creusant leur tombe, la tombe de leurs enfants : c’est fini », fustige t-il.

