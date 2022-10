L’Olympique de Marseille gagne en Ligue des champions pour la première fois depuis 12 ans. Pape Gueye (entré en jeu à la 62e minute) et ses coéquipiers ont renversé le Sporting Portugal (4-1) après avoir encaissé un but à la 1ère minute de jeu. Alexis Sanchez, Harit, Belerdi et Mbemba ont inscrit les buts de l’OM qui revient dans la course pour les deux premières places qualificatives au deuxième tour dans le Groupe D.

Dans la poule C, la sensation est venue de Milan où l’Inter a fait chuter le FC Barcelone (1-0) pour s’emparer de la deuxième place. Le Bayern et Sadio Mané n’ont fait qu’une bouchée du Victoria Plzen (5-0). Le Sénégalais a été élu homme du match avec un but et une passe décisive.

Dans le Groupe A, Naples qui marche actuellement sur l’eau en Série A, est allé corrigé l’Ajax à Amsterdam (1-6). Ce pendant que Liverpool assurait contre le dernier du groupe, Glasgow Rangers.

