Après un mercato d’été très agité, Cristiano Ronaldo est finalement resté à Manchester United. Mais le cas du Portugais va de nouveau secouer l’écurie anglaise cet hiver. D’autant qu’Erik ten Hag a fait un choix fort le concernant.

Dimanche après-midi, Cristiano Ronaldo a assisté à un massacre. Sur le banc comme très souvent cette saison, le Portugais a vu Manchester United se faire humilier par le voisin et rival Manchester City. Une défaite 6 à 3 à laquelle il n’a pas pris part puisque son entraîneur, Erik ten Hag, ne l’a pas fait entrer en jeu. Le technicien néerlandais a expliqué son choix en conférence de presse après la rencontre.

Ten Hag l’a laissé sur le banc face à City

«Je ne l’ai pas fait entrer par respect pour sa grande carrière», a-t-il avoué aux journalistes. Une justification jugée honnête par certains. D’autres y ont vu un nouveau manque de respect pour l’international lusitanien, qui a tout de même marqué un paquet de buts la saison dernière et durant sa carrière. Parmi les soutiens de CR7, on retrouve Roy Keane. L’ancien joueur de Man Utd a défendu l’attaquant de 37 ans tout en taclant les pensionnaires d’Old Trafford.

« Je pense que United manque de respect à Ronaldo. On aurait dû le laisser partir avant la fin du mercato. Le manager l’a retenu. Ok, il a dit qu’il voulait des options. Mais vous ne retenez pas Ronaldo pour l’asseoir sur le banc. C’est l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Il avait des options (pour bouger cet été). (…) United n’a montré que du manque de respect envers Ronaldo ».

Le Néerlandais est pour un départ

Mais l’histoire devrait se terminer en janvier 2023. C’est en tout cas le souhait de Cristiano Ronaldo, qui compte sur une bonne Coupe du Monde pour attirer des clubs disputant la Ligue des Champions. Cet été, certains avaient d’ailleurs tâté le terrain, à l’image de Chelsea et de l’Atlético, sans pour autant aller au bout. Seul Al-Hilal avait fait une offre folle. Cet hiver, la donne devrait changer. D’autant que les Mancuniens ont déjà tranché le concernant.

Le Telegraph révèle qu’Erik ten Hag, qui avait voulu le garder cet été avant d’accepter un possible départ, a fait savoir à sa direction que la porte était déjà grande ouverte pour CR7 au mercato d’hiver 2023. Le Néerlandais ne sera pas un obstacle à son départ si une bonne offre arrive. Une bonne nouvelle pour CR7 et son agent Jorge Mendes, qui va pouvoir travailler sur ce dossier. Certains observateurs voient d’ailleurs Chelsea passer à l’offensive, d’autant que Todd Boehly le voulait cet été mais Thomas Tuchel avait refusé. Mais l’Allemand est parti et MU est ouvert à un départ. Tous les voyants sont au vert pour CR7.