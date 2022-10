01ga96jxabd9qdtk50b9

Élu « Homme du match » par l’Uefa ce mardi après son but sa passe décisive contre Victoria Plzen, Sadio Mané a été interrogé à la fin du match par la chaîne Canal Plus sur le Ballon d’Or européen qui doit être décerné la semaine prochaine.

Alors que le Sénégalais est donné principal concurrent du Français Karim Benzema, qui a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid, il n’a pas hésité sur le favori. Selon l’attaquant du Bayern, Benzema mérite largement le trophée cette année.

« Karim mérite le Ballon d’Or. Il a fait une grande saison avec le Real, il a gagné la Ligue des Champions… il mérite largement et je suis content pour lui. Il mérite, et je le pense sincèrement », a-t-il déclaré au micro de nos confrères.

Avant d’ajouter: « c’est vrai que j’ai remporté la CAN avec le Sénégal et c’est très bien pour mon pays. Mais Karim a fait une énorme saison. Et il mérite largement le Ballon d’Or ».