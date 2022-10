En 2015 à Kaffrine, le Président Macky Sall avait promis de réduire l’opposition à sa plus simple expression. Il s’y est peut-être mal pris en poussant le bouchon trop loin au point de mettre des monstres sur un piédestal. Ousmane Sonko, Thierno Alassane Sall ou encore Mimi Touré doivent une très grande partie de leur aura actuelle aux manoeuvres entreprises par le chef de l’APR pour les casser.

Aminata Touré, fruit de trahisons répétées

La relation Mimi-Macky a toujours été parsemée d’embûches… Entre « trahisons et coups bas ». Mais le choix d’Amadou Mame Diop à la tête du perchoir a été la goutte de trop qui a fait déborder le vase. « Une préférence familiale » à l’encontre du « mérite », reproche Mimi au chef du parti. Conséquence ? L’ancienne Premier ministre Aminata Touré ouvre un nouveau front en annonçant son retrait du groupe parlementaire Benno Bokk Yakkar. Une décision qu’elle justifie par « sa mise à l’écart à la dernière minute » du poste de président de l’Assemblée.

Ce qui met quasiment fin à son compagnonnage avec le Président Macky Sall. Désormais, Mimi veut être une députée non-inscrite. Pire, elle révèle que sa position sur la très éventuelle candidature de Macky Sall pour la Présidentielle de 2024 est la racine de son divorce d’avec Macky.

Les mésaventures du couple Mimi-Macky ne datent pas d’aujourd’hui. Si on retourne en novembre 2020, un vent de rébellion soufflait ardemment au Conseil économique social et environnemental le jour où le président Macky Sall a préféré Idrissa Seck à Aminata Touré pour diriger cette institution consultative. Mimi, lors de son départ au CESE avait subtilement marqué le fossé qui le sépare de son mentor. Durant tout son discours d’adieu devant la presse et son staff, elle n’a pipé mot sur ces relations avec Macky Sall : elle a royalement ignoré le président de la République ; pas même un petit mot de remerciement comme le font certains ministres ou directeurs, par « diplomatie républicaine » à l’institution.

Thierno Alassane Sall, l’indésirable de la République

Thierno Alassane Sall s’est retrouvé du jour au lendemain à la porte de sortie du Gouvernement. Cela suite à son désaccord avec Macky Sall et le Premier ministre Boun Abdallah Dione, dans le cadre des négociations portant sur le contrat d’exploration du pétrole et du gaz avec le géant français Total. Celui qui fut ministre de l’Énergie et du Développement des énergies renouvelables entre 2014 et 2017 avait reproché au président de la République du Sénégal, Macky Sall de privilégier les intérêts de la France au détriment de ceux du Sénégal.

« Ce qui est plus grave, c’est que le président de la République a révélé les raisons pour lesquelles il a une préférence sur Total. Il a bien dit que c’est parce que la France nous donne de temps à temps des sucettes, 65 milliards pour payer les salaires, 100 milliards pour ceci et cela. Et pour cette raison, Total qui était 5ème a fait des offres qui sont de loin les pires qu’on est jamais enregistré depuis 1985 au moins », a révélé Thierno Alassane Sall, après sa démission en 2018 du Gouvernement.

Pour réfuter cette allégation, Macky Sall affirma alors qu’il avait tout simplement limogé son ancien ministre de l’Energie. « Je suis le président de la République. Je ne veux pas entrer dans des débats personnels. Thierno Alassane Sall a été limogé et c’était en présence du Premier ministre », avait-il indiqué, lors du « Grand entretien » avec la presse sénégalaise, le 31 décembre 2018.

Limogeage ou démission, Thierno Alassane Sall finit par quitter l’Apr, parti qu’il reproche d’être « une alliance pour le renouvellement du mandat d’une seule personne ». Le 28 octobre 2017, il lance son propre mouvement politique dénommé « République des Valeurs ». Candidat à l’élection présidentielle de 2019 au Sénégal, le Conseil constitutionnel ne valide pas une partie des parrainages qu’il soumet. Thierno Alassane Sall ne participera pas à cette élection présidentielle. Pour les Législatives de 2022, il devient la tête de liste de la coalition Aar Sénégal. Et s’en sort avec un député. Et c’est pour être un député non-inscrit.

Ousmane Sonko, un « monstre politique » fabriqué par Macky

Lui, il était méconnu du grand public jusqu’à sa radiation survenue le 30 aout 2016 par Macky Sall. Celui-ci a signé un décret portant radiation de Sonko. « Monsieur Ousmane Sonko, inspecteur des impôts et domaines (…) est révoqué sans suspension des droits à pension ». Ce qui lui est reproché lu t-on dans le communiqué « manquement à l’obligation de discrétion professionnelle » prévue par la loi sénégalaise, affirme le document.

Pendant des semaines, ce fonctionnaire, leader d’un parti politique, a accusé plusieurs personnalités sénégalaises d’avoir illégalement bénéficié d’avantages fiscaux. Parmi les personnalités visées par Ousmane Sonko figure Aliou Sall, un jeune frère du chef de l’Etat, qu’il a accusé d’avoir profité d’une exonération fiscale de plusieurs millions de francs CFA, dans le cadre de sa participation à une société pétrolière.

Depuis, il a fait du chemin. Après avoir été élu député en 2017 et remporté 16 % des suffrages lors de la présidentielle de 2019, il est de fait devenu, à tout juste 46 ans, le principal chef de l’opposition sénégalaise avec une cote de popularité qui ne cesse de croître au fil des mois.

En mars 2021, son arrestation dans une affaire « de viols présumés » conduit à une série une manifestations meurtrières. 14 personnes décèdent, des magasins pillés, des personnalités politiques et manifestants arrêtés.

Le mis en cause dénonce « complot politique ourdi » par le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall.

M. Sonko, qui s’est exprimé devant la presse, demanda aux Sénégalais de renforcer leur « mobilisation », tout en réclamant que la « révolution », selon lui, en cours soit « pacifique ». « La révolution est déjà lancée, rien ni personne ne pourra l’arrêter, a déclaré le député. Il faut garder cette mobilisation, il faut qu’elle soit beaucoup plus importante même, mais il faut surtout qu’elle soit pacifique ». Sonko assure que Macky Sall n’était plus « légitime à diriger le Sénégal ». Il est tout de même placé sous contrôle judicaire.

