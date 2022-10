Turquie: les journalistes dénoncent un projet de loi sur la presse

Plusieurs associations et syndicats de journalistes ont manifesté, mardi 4 octobre, contre un projet de loi pénalisant la «désinformation» comme une tentative de censure de la part du gouvernement turc, alors que le parlement devrait commencer à examiner le texte. «Si ce projet de loi passe tel quel, la liberté de presse et d’expression sera assiégée en Turquie», s’est alarmé Kemal Aktas, président des reporters du parlement lors de la manifestation. Le texte prévoit de punir de un à trois ans de prison la «propagation d’informations trompeuses» et de priver de leur carte de presse les journalistes reconnus coupables de ce délit. Déposé au parlement par les députés du parti au pouvoir (AKP) fin mai, le texte a été adopté en septembre 2022 par deux commissions parlementaires, rapporte l’AFP.

