C1 : le Barça va déposer plainte contre l’arbitrage

Le Barça a vécu une sale soirée sur la pelouse de Giuseppe Meazza. Battus par l’Inter Milan (1-0), les Catalans n’ont désormais plus le droit à l’erreur s’ils souhaitent prétendre à la deuxième place de leur groupe C. Et, parmi les éléments pouvant expliquer cette position délicate, l’arbitrage est pointé du doigt par le club espagnol.

Indignés par le traitement de la VAR à leur égard, les dirigeants blaugranas vont, selon AS, déposer une plainte auprès de l’UEFA, mettant notamment en cause Pol van Boekel, arbitre assigné à la vidéo mardi, comme ce fut le cas à Munich (2-0) avant la trêve, dans un match au cours duquel il n’avait pas jugé bon de signaler à son collègue le penalty plutôt flagrant sur Ousmane Dembélé.