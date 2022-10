L’acte posé par le député Guy Marius Sagna mardi, en refusant de prendre ses dotations de carburant chez Shell et Total, a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Suffisant pour faire réagir le premier Questeur de l’Assemblée nationale. Dans un entretien avec Emedia, Daouda Dia a affirmé qu’il n’y avait aucun contrat qui lie l’Hémicycle aux entreprises Shell et Total. Mieux, il ajoute que Guy pourra se faire ravitailler à la station service qu’il voudra, s’il écrit à la Questure avant le 15 du mois.

« En fait, nous avons une nouvelle directrice de la comptabilité. Et c’est d’ailleurs une formule sollicitée par plusieurs députés qui ont préféré Total et Shell, les deux ayant un maillage du territoire. Ce qui aiderait les députés dans leurs nombreux déplacements à l’intérieur du pays. Donc, on n’a imposé à personne Shell et Total. Seulement, il se trouve que les cartes sont déjà créditées. Et il pourra choisir son fournisseur comme il veut. Mais ce sera le mois prochain. Il doit écrire à la comptabilité et ce sera réglé. Il suffisait de me contacter et je lui aurai expliqué. Il n’y a pas d’exclusivité sur les fournisseurs. Si un député ne veut pas prendre à Shell ou Total, il doit écrire avant le 15 du mois à la questure pour indiquer clairement la station choisie. On va le noter et au moment de doter les carburants, on va respecter son choix. Si on ne le fait pas, une fois à la fin du mois, au moment de donner les cartes, ça deviendra trop tard. Les cartes sont chargées et les tickets achetés bien avant la fin du mois », a expliqué Daouda Dia.

Le Questeur a également expliqué pourquoi il est plus aisé de travailler avec Shell et Total qui disposent d’un système de cartes par rapport aux autres qui ont un système de tickets. « Il y a des cartes et des tickets. Les tickets, c’est par 10 litres. Si on fait un paquet de 10, ça fait 100 litres. Mais les stations Shell et Total ne font pas ça car ils ont le système de carte. Il s’agit de cartes magnétiques qui permettent de payer. La dotation, c’est 500 litres par député. On donne 400 litres qu’on met dans la carte et 100 litres sur les tickets comme réserve. Quand un député perd sa carte, le temps de lui en chercher une nouvelle, il dispose de 100 litres de carburant comme réserve. Je ne sais pas si Edk et Elton fonctionnent avec le système des cartes mais même s’ils en ont, on ne leur a pas demandé. C’est eux qui font des tickets parce que nous demandons en fonction de nos besoins. On avait demandé des tickets, Edk et Elton en disposent. Mais pour les cartes, on a déjà deux fournisseurs, à savoir Total et Shell. Exceptionnellement, si un député ne veut pas de carte de Total ou Shell, il peut écrire au questeur et on va s’exécuter », dit-il.