Sur le banc depuis l’arrivée de Graham Potter, Kalidou Koulibaly devrait débuter face à l’AC Milan, ce mercredi à Stamford bridge en Ligue des champions.

Kalidou Koulibaly a perdu sa place de titulaire depuis l’arrivée de Graham Potter. Le défenseur sénégalais a assisté du banc aux deux dernières rencontres de Chelsea. Il ne désespère pas pour autant, l’ancien joueur de Naples attend son heure.

« Je suis facile, je sais que mon heure viendra, nous avons beaucoup de matchs. Je vais tout donner à l’entraînement. Pour l’instant, je travaille bien et je fais de mon mieux pour lui montrer qu’il peut m’utiliser sur le terrain. Le plus important est que Chelsea gagne ce match demain. Nous devons absolument gagner demain. Nous nous sommes préparés à gagner, j’espère que nous pourrons gagner, parce que nous n’avons pas bien commencé en Ligue des Champions (une défaite et un match nul) », a confié Koulibaly en conférence de presse d’avant match.

Fraîchement arrivé sur le banc de Chelsea, Graham Potter n’a pas hésité à faire des choix forts. Lors des deux premiers matchs, l’ancien entraîneur de Brighton n’a pas aligné Kalidou Koulibaly. Forcément, cela ne passe pas inaperçu et fait beaucoup réagir. Présent en conférence de presse à la veille de recevoir l’AC Milan en Ligue des Champions, Potter n’a pas échappé aux questions concernant son défenseur central.

« J’ai été vraiment impressionné par lui. En tant que personne, il est honnête et il comprend sa situation en termes d’attente pour jouer. Chaque joueur dira qu’il n’est pas si content, c’est la façon dont vous réagissez et sa réaction a été fantastique. Il travaille bien, s’entraîne bien. Ce n’est pas une situation parfaite pour lui, mais avec son personnage, il jouera un rôle important pour nous », a affirmé Graham Potter.

Kalidou Koulibaly est pressenti face à Milan, ce soir (19h00 GMT). Dernier de son groupe E avec une défaite surprise à Zagreb (1-0), et un nul (1-1) contre Salzbourg, Chelsea de Graham Potter, doit battre l’AC Milan pour conserver un espoir de voir les huitièmes.