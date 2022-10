La sélection du Sénégal U 17 affronte celle du Mali, ce mercredi, au stade Cheikha Boidiya de Nouakchott (Mauritanie), en troisième journée de la poule B du tournoi de l’Union des Fédérations ouest-africaines de Football (UFOA), qualificatif à la Coupe d’Afrique des Nations.

Le Sénégal et le Mali ont respectivement dominé le Cap-Vert. D’ores et déjà qualifiés en demi-finale, le Sénégal et le Mali se disputent la première place de la poule B.

Les protégés de Serigne Dia doivent sortir le grand jeu pour battre les Maliens afin de prendre la première place. Pour rappel, en février 2021, les « Lionceaux » du Sénégal U17 avaient battu en finale les « Aiglons » (2-0), lors du tournoi UFOA-A de la catégorie.

Les deux équipes, qualifiées pour la finale, prévue le 9 octobre prochain, valideront leurs tickets pour la CAN 2023 des U17, prévue en Algérie.

Programme 3ème journée

Mercredi 5 octobre 2022

Stade Cheikha Boidiya

Poule B

21h00 : Sénégal / Mali