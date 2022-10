Après la première vague disputée à 18h45, la Ligue Europa Conference continuait en ce jeudi soir avec huit rencontres au programme dès 21 heures. Dans le groupe de l’OGC Nice, vainqueur de Slovako plus tôt dans la soirée, le Partizan Belgrade, nouveau leader de la poule D, s’imposait sur la plus petite des marges sur la pelouse de Cologne grâce à un but inscrit en première période.

Dans les autres échéances de la soirée, Villarreal faisait le travail à domicile face à l’Austria Vienne, notamment grâce à un triplé de José Luis Morales dans le dernier quart d’heure. La Fiorentina, confortée par la supériorité numérique après la pause, glanait les trois points de la victoire sur le terrain de Hearts. Enfin, la surprise de la soirée était à mettre au crédit du Slovan Bratislava, tombeur du FC Bâle chez lui.

Les résultats complets du Multiplex

Hearts 0-3 Fiorentina : Mandragora (4e), Kouame (42e), Jovic (79e)RFS 0-0 BasaksehirGroupe C :Villarreal 5-0 Austria Vienne : Baena (18e), Danjuma (43e), Morales (76e, 80e, 88e)Groupe D :Cologne 0-1 Partizan Belgrade : Markovic (9e)Groupe E :AZ 3-2 Apollon : Odgaard (16e), De Wit (sp 62e), Karlsson (85e) / Joosten (19e), Cabral (71e)Groupe F :La Gantoise 0-1 Djurgarden : Danielson (38e)Groupe G :Slavia Prague 0-1 CFR Cluj : Janga (45e)Groupe H :Bâle 0-2 Slovan Bratislava : Pauschek (36e), Cavric (45+1e)