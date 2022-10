La délégation du ministre d’Etat qui était en partance à Kaolack pour les besoins du Gamou prévu le 8 octobre 2022 a fait un accident. Il s’agit de Abdoulaye Daouda Diallo et le député Abdou Mbow, victimes d’un grave accident de la circulation, jeudi soir, vers 22 heures entre Diourbel et Bambey. D’après le journal L’Observateur qui donne l’information, la voiture du ministre ADD, à bord de laquelle il était avec le député Abdou Mbow et son garde du corps a fait des tonneaux.

C’est de plein fouet que le véhicule du ministre a heurté un autre voiture en panne stationné sur la chaussée. L’impact du choc a projeté le Land Cruiser 8X8 dans le décor, après avoir fait plusieurs tonneaux.

Dans ce mouvement, la voiture s’immobilise sur le côté du chauffeur derrière lequel s’est installé le député Abdou Mbow qui tait à bord de la voiture du ministre, directeur de cabinet de Macky Sall.

Des témoignages réaccueillis par le canard, soutiennent que les miraculés ont été sauvés par les airbags de la voiture qui se sont déployés. Moins chanceux que le chauffeur et les deux autres passagers. Le garde du corps du ministre d’Etat s’est sérieusement blessé à la main.