L’équipe nationale du Sénégal féminine de hand-ball remporte ses trois matchs amicaux de la première phase de préparation en prélude de la CAN féminine de hand-ball, prévue du 9 au 19 novembre 2022, à Dakar Arena.

Logé dans la poule C en compagnie de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et de Madagascar, le Sénégal prépare comme il se doit sa « CAN ». Les « Lionnes » ont bouclé, en France, la première phase de leur préparation sanctionnée par trois victoires devant le Maroc, les Etats Unis et l’équipe nationale junior de la France.

Tirant le bilan de cette première phase de préparation en direction de la CAN, prévue du 9 au 19 novembre, le sélectionneur national, Yacine Messaoudi se dit satisfait des 3 matchs amicaux de ses « Lionnes ».

« Je suis satisfait des trois matchs amicaux. C’étaient des oppositions très disparates en terme de niveau de jeu. On a fait deux matchs moyens contre le Maroc et les Etats Unis. Par contre, bien plus consistant contre l’équipe de France juniors », se réjouit le sélectionneur national.

« La mayonnaise commence à prendre forme. Contrairement au précédent stage, je suis plutôt content. Si on continue sur cette lancée, nous pouvons faire de merveilleuses choses », a-t-il ajouté.

Pour y arriver et offrir au Sénégal son tout premier sacre continental chez les dames, le sélectionneur national et ses joueuses comptent se donner à fond lors des deux derniers stages afin de mieux aborder la CAN. « Le prochain stage sera en deux phases. La première à Paris du 24 au 28 octobre avant de rallier Dakar le 1er novembre, et la 2ème et dernière phase débute le 2 novembre », a informé Messaoudi.

Le technicien français d’origine algérienne est convaincu que l’équipe sera prête avant le début de la CAN.