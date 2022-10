Les chiffres fous d’Erling Haaland ne viennent pas que du terrain, le Real Madrid est très chaud sur Bellingham et le Barça retrouve des couleurs sur le plan financier, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Le salaire complétement fou d’Erling Haaland

En Angleterre, des informations concernant Erling Haaland font grand bruit. Le Norvégien réalise un début de saison de mammouth et si on en croit le Daily Mail, il n’y a pas que les chiffres de ses buts qui sont incroyables, son salaire le serait aussi. D’après les informations du tabloïd, Haaland toucherait un peu moins de 900 000 £ par semaine, ce qui fait un peu moins d’1 M€. Un joli deal qui serait possible grâce à divers bonus, assez juteux, explique le quotidien. Au total, son salaire annuel serait ainsi de 45 M£, soit plus de 50 M€ ! Vous l’aurez compris, la saison du buteur de Manchester City s’annonce d’ores et déjà colossale, sur le terrain mais aussi en dehors !

Le Real Madrid à l’assaut d’une pépite anglaise

En Espagne, c’est peut-être un futur patron du Real qui fait la couverture de Marca aujourd’hui ! Il s’agit de Jude Bellingham. « L’opération est en marche », titre le quotidien ibérique qui explique que le Real est optimiste avec la pépite anglaise. D’après Marca, les discussions avec l’entourage du joueur semblent placer la Casa Blanca en pole position. À Madrid, on estime que le prix de Bellingham sera supérieur à 100 M€, mais ce montant est jugé comme acceptable par le club.

Le Barça revient de loin économiquement

On reste en Espagne pour terminer ce tour de la presse avec le Barça qui fait la Une de Sport. Le quotidien catalan parle d’une « remontada économique » du club blaugrana avec plusieurs chiffres clés mis en avant ! 98 M€ de bénéfices pour la saison dernière ! Autre chiffre impressionnant, celui du budget du club catalan pour cette saison, un budget record de 1,2 milliard d’euros ! Sport explique que le Barça va enfin récupérer de la crise financière, liée au Covid. Dernier chiffre évoqué celui de la masse salariale qui devrait être de 500 M€ pour la saison 2024-25. En tout cas, c’est l’objectif du club.