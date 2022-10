La Fédération sénégalaise de Taekwondo (FSTKD) organise la 2e édition de l’Open International de Dakar les 15 et 16 octobre au Complexe Sportif Dakar Arena de Diamniadio.

Plus de 400 personnes composées de combattants, officiels et délégués techniques, venant de différents pays du monde, sont attendus à Dakar les 15 et 16 octobre pour les besoins de la 2e édition de l’Open International, selon le 1er vice-président de la Fédération sénégalaise de Taekwondo.

Pour le vice-président de la Fédération sénégalaise de Taekwondo (FSTDK), « la compétition va permettre aux combattants sénégalais de glaner des points dans le ranking mondial».

Pour ce qui est des combattants sénégalais, la FSTDK se fixe comme ambition d’être la première nation au terme de l’open de Dakar : «Nous voulons, au terme de cette compétition, être la première nation et cela passe par une bonne préparation», soutient le vice-président Ababacar Fall.