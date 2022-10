Gouvernance: Serigne Babacar SY Mansour invite à s’inspirer du Prophète

Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour lors de la cérémonie officielle du Gamou ce samedi, a appelé les politiques à plus de responsabilités. Il a invité à s’inspirer du modèle du Prophète Mohammed PSL en matière de gouvernance, juste sociale, de politique….

« Aujourd’hui, le monde est plongé dans des vagues et tournants dangereux, des situations critiques et chaotiques dans lesquelles, le niveau du débat intellectuel, culturel et démocratique est au banc des accusés. Ce qui est la conséquence des phénomènes sociaux très critiques qui nous tiennent en haleine et nous empêchent tous de dormir tranquillement », a dit le khalife.

« Et parmi ces phénomènes, l’excès dans toutes ses formes et images qui est le jeu favori de beaucoup de gens. C’est pourquoi, je lance un appel aux tenants des pouvoir exécutif, parlementaire et judiciaire pour davantage de sacrifice, par responsabilité, pour arrêter ces flux de phénomènes et pratiques terribles devenues courantes dans tous les cercles de notre vie personnelle et communautaire », a-t-il ajouté.

Serigne Babacar Sy Mansour de rappeler les propos de prophète PSL : » Chacun d’entre vous est un berger et chacun d’entre vous est responsable de son troupeau. L’imam est un berger et responsable de son troupeau. L’homme est un berger dans sa famille et responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son mari et responsable de son troupeau. Le serviteur est un berger quant aux biens de son maître et responsable de son troupeau. Chacun de vous est donc berger et responsable de son troupeau ».

Selon lui, ‘nous, en tant que musulmans, dans de pareilles situations, nous ne devons que suivre les enseignements du prophète PSL et puiser de sa politique démocratique et juste afin d’essayer de comprendre comment il a réussi à instaurer un état de droit reposant sur des principes de bases que sont : le dialogue, la justice sociale, l’intérêt commun, la paix, la responsabilité et la confiance ».

« Il (le Prophète) a été guide, imam, juge, commandeur, acteur social, employé, employeur, conseiller, chef de guerre et père de famille. Bref un homme multidimensionnel qui savait gérer vertueusement les affaires de la communauté dans l’intérêt général dont la finalité est la réalisation de bonnes conditions de vie pour l’homme, autrement dit la bonne organisation des ressources et des services de l’Etat et la réalisation de projets de développement social, culturel et économique », a déclaré le religieux devant les autorités du pays.

« En tant que représentant d’Allah sur terre, l’homme doit se donner les moyens de mériter cette confiance placée en lui par son Seigneur. Aussi vous rappellerais-je à nos obligations et responsabilités de citoyens de la République que chacun de nous doit respecter pour notre bien et notre salut. Tâchons d’être des citoyens modèles et responsables. Chaque citoyen est libre de dire son opinion sur la gestion des affaires du pays en toute responsabilité et liberté dans le respect strict des lois établies pour tous ».