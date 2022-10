Dans un article publié jeudi et intitulé : «Coupe du monde 2022 : quand foot et mysticisme se côtoient au Cameroun», le site RFI a notamment écrit que «la plupart des footballeurs camerounais se ruent vers les villages éloignés au fin fond de la forêt équatoriale, à la recherche et à la rencontre des tradipraticiens» et «qu’au sein des Lions Indomptables, on ne badine pas avec la sorcellerie, même lorsqu’elle requiert certaines pratiques qui pourraient choquer le grand public. Ces mots ont heurté Samuel Eto’o. Dans une lettre adressée ce samedi au média français, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a demandé à exercer un droit de réponse ! La légende invoque «l’article 13 de la loi française de 1881 sur la liberté de la presse donne le droit à toutes personnes physiques ou morales visées par un article de presse de rédiger une réponse afin que cette dernière soit diffusée par l’organe ayant émis l’article litigieux.» voici sa lettre en intégralité.

