Selon le dernier rapport Perspectives de récolte et situation alimentaire, une publication trimestrielle du Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR) de la FAO, 45 pays, dont 33 en Afrique, neuf en Asie, deux en Amérique latine et dans les Caraïbes et un en Europe, ont besoin d’une aide alimentaire extérieure.

Par ailleurs, au Sénégal, pays stable, il y a des « déficits localisés de la production céréalière et une baisse des revenus ». Selon la dernière analyse du cadre harmonisé, environ plus de 880.000 personnes auraient eu besoin d’une aide humanitaire entre juin et août 2022.Il s’agit principalement de déficits localisés de la production céréalière en 2021 et de la baisse des revenus due à l’impact de la pandémie de Covid-19.

Baisse prévue de la production et du commerce des céréales en 2022-2023

Bien que les inondations en Afrique de l’Ouest aient entraîné des dommages localisés aux cultures, l’abondance générale des précipitations devrait favoriser une augmentation de la production en 2022. La sécheresse et les phénomènes météorologiques extrêmes dans certaines parties de l’Afrique du Nord et de l’Afrique australe ont réduit la production céréalière de 2022 dans la plupart des pays.

Dans l’ensemble, la production céréalière de 2022 est provisoirement estimée à 74,3 millions de tonnes, soit près de la moyenne quinquennale et 3% de plus que le niveau de 2021, qui avait été affecté par des conditions météorologiques sèches au Sahel.

Plus largement, le rapport prévoit aussi une baisse de la production céréalière dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) en 2022, qui devrait se situer à un niveau de 0,4% inférieur à celui de 2021.Ces prévisions inquiétantes sur le continent africain interviennent alors que le dernier Bulletin sur l’offre et la demande de céréales signale une nouvelle baisse des estimations de la production céréalière mondiale pour 2022. Celles-ci s’établissent à présent à 2.768 millions de tonnes, soit 1,7% en dessous du chiffre de 2021.