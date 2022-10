Avec quatre combattants, le Sénégal est bien représenté aux Championnats du monde seniors de judo en Ouzbékistan. Première sénégalaise sur le tatami, la judokate Anna Siga Faye (-63 kg) entre en lice ce dimanche. Son coach Me Abdou Karim Seck est confiant.

Selon le quotidien sportif « Stades », Anna Siga Faye est la première sénégalaise à monter sur le tatami lors des Championnats du monde de judo. La judokate entre en lice ce dimanche. L’athlète semble être aux aguets. Elle a fait beaucoup de compétitions à savoir l’Open de Tunis, l’Open d’Alger, les Championnats d’Afrique, les Jeux islamiques. D’après son coach, elle est en pleine forme.

La championne d’Afrique en juniors en 2019, Anna Siga Faye a des arguments à faire valoir de l’avis de Me Seck : « C’est une combattante courageuse. Elle donne tout ce qu’elle a lorsqu’elle monte sur le tapis. Pour cette compétition, il va falloir beaucoup l’aider et l’assister mentalement et physiquement. Anna doit confirmer toutes les belles choses qu’elle a réalisés en petites catégories, notamment chez les juniors ».

Poursuivant, le technicien a reconnu qu’il faut « s’adapter à la compétition et s’entraîner autrement. Ce n’est pas facile, mais on est en train de s’atteler avec elle pour qu’elle soit au top niveau ».

Selon Me Abdou Karim Seck « l’objectif du Sénégal dans ces joutes est de glaner le maximum de médailles ».