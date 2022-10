Après le match nul entre l’Olympique Lyonnais et le Toulouse FC (1-1), le deuxième rendez-vous de cette 10e journée de Ligue 1 voyait s’affronter l’Olympique de Marseille et l’AC Ajaccio à l’Orange Vélodrome. L’occasion pour les hommes d’Igor Tudor de prendre provisoirement la place de leader du championnat, tout en espérant un faux-pas du Paris Saint-Germain, en déplacement à Reims dans la soirée. La rencontre débutait parfaitement pour les Phocéens, dominateurs dans la moitié de terrain adverse.

Un ascendant récompensé puisque Dimitri Payet transformait un penalty obtenu à la suite d’une main de Cédric Avinel dans la surface (1-0, 15e), le 100e en Ligue 1 pour le numéro 10 marseillais. Néanmoins, l’OM payait ses erreurs défensives cash et l’ACA savait parfaitement profiter de ces errances : servi par Vincent Marchetti, Bevic Moussiti-Oko fixait Chancel Mbemba et trompait Ruben Blanco d’une jolie frappe sur la gauche du but pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 25e).Moins de deux minutes après le retour des vestiaires, Leonardo Balerdi tentait de couper le centre puissant de Mounaïm El Idrissy mais battait malencontreusement son propre gardien (1-2, 47e).

Si les Olympiens continuaient de pousser pour s’incruster dans la zone de vérité, la défense corse, solide en terres marseillaises, tenait bon et annihilait les quelques opportunités dangereuses adverses. Dans le dernier quart d’heure, Samuel Gigot, en position de numéro 9, déviait parfaitement le centre de Nuno Tavares mais Benjamin Leroy s’offrait une belle parade pour garder l’avantage des siens (75e). Entré en jeu et ovationné par ses supporters, Bamba Dieng voyait sa tête trop décroisée pour trouver le chemin des filets (83e).

Le Sénégalais tentait également un retouné acrobatique sur un coup de pied de coin, qui passait bien loin des buts adverses (90+3e) avant de choisir la mauvaise zone de pied face à Leroy (90+4e). Le score ne changeait pas jusqu’au coup de sifflet final : l’OM concède sa première défaite de la saison en Ligue 1 et pourrait passer 3e au classement en cas de victoire de Lorient, qui jouera à Brest dimanche. Deuxième victoire pour Ajaccio, qui quitte la place de lanterne rouge, provisoirement occupée par Strasbourg.