Rien ne va plus entre Cristiano et Eric ten Hag. The Times révèle ce samedi que la fracture entre l’attaquant portugais et son entraîneur à Manchester United est proche. CR7 considérerait l’entraîneur néerlandais comme quelqu’un de têtu, qui s’attache à des idées qui ne fonctionnent pas. De son côté, l’ancien entraîneur de l’Ajax continue de se priver de Cristiano Ronaldo en Premier League.

Les conséquences d’un été agité

C’est un secret de polichinelle: il n’a échappé à personne que Cristiano Ronaldo souhaitait quitter Manchester United cet été, un an après son retour. La faute notamment à des résultats médiocres qui ont privé les Red Devils de la qualification en Ligue des champions.

L’arrivée d’Erik ten Hag n’a rien arrangé à la situation tendue entre le joueur de 37 ans et le club. Le conflit s’est éternisé. Le 13 août dernier, au coeur de l’été, alors que Cristiano Ronaldo est aligné d’entrée pour la première fois de la saison, les Red Devils subissent une humiliation sur la pelouse de Brentford (4-0). A l’issue du match, Erik ten Hag avait semblé se dédounanner, rejetant la faute sur les joueurs de Manchester United, y compris la star portugaise.

D’après The Times, ces déclarations n’avaient pas été du tout du goût de Cristiano Ronaldo, qui avait exprimé son mécontentement. Il n’a depuis plus débuté le moindre match de Premier League et se contente de titularisations en Ligue Europa, une compétition qu’il a tout fait cet été pour ne pas disputer.

Lors de la débâcle à Manchester City la semaine dernière (6-3), Cristiano Ronaldo n’était même pas entré en jeu. Pour se justifier, Ten Hag avait invoqué qu’il agissait de « respect pour sa grande carrière. »

Ten Hag a souvent essayé d’éteindre l’incendie, en vain ?

« Il veut jouer, avait affirmé Eric Ten Hag quelques jours plus tard. Il est énervé quand il ne joue pas. Mais il s’entraîne bien, il est de bonne humeur, il est motivé et il donne le meilleur de lui-même, et c’est ce que nous attendons », avait tenté de rassurer le technicien néerlandais. La situation serait en réalité beaucoup plus compliquée.

The Times indique qu’au centre d’entraînement des diables rouges, le son de cloche est différent. Ils décrivent un Ronaldo souvent en désaccord avec le chef du navire. Ils parlent d’un footballeur qui se plaint de la nature et de la qualité des séances d’entraînement et qui pense que United ferait mieux de jouer différemment. Il se murmure que Ronaldo considère Ten Hag comme têtu et inutilement attaché à une approche qui a fonctionné de manière impressionnante à l’Ajax, mais inadaptée à la philosophie historique de United et qui se heurte aux difficultés de la Premier League.

Pour justifier la déroute contre Manchester City, Ten Hag avait invoqué « un manque de conviction », « des erreurs techniques », et « des mauvaises décisions ». Pourtant certaines images avaient particulièrement choquées les fans de football et de United. Il était par exemple étonnant de voir Christian Eriksen au marquage d’Erling Haaland sur les coups de pied arrêtés.

