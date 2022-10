Le défenseur central sénégalais a commis plusieurs erreurs contre Qarabag, jeudi soir en Europa League (0-3). La principale a été suite à une perte de balle qui a occasionné le deuxième but (82e). Pape Abou Cissé en a pris pour son grade, durant une bonne partie de la rencontre, il a été sifflé par une partie du public présent au stade. Puis, quelques instants après sa bourde, son entraîneur décide de le sortir pour faire entrer Mathieu Valbuena à la 83e minute.

À sa sortie, le champion d’Afrique s’est emporté avec des supporters. Il a soulevé son maillot pour répondre au public. Puis, à la fin du match, il s’est dirigé devant les tribunes pour livrer des mots à quelques supporters.

« je dois présenter mes excuses à toute la famille de l’Olympiacos »

Un comportement qui pourrait avoir de répercussions et qui a agacé l’entraîneur de l’Olympiacos. « Je n’ai pas vu Pape Abou Cissé. Je n’ai pas vu son comportement mais on m’a tout dit. Quand un joueur commet des erreurs sur le terrain, vous pouvez l’accepter mais il se comporte autrement en dehors du terrain, c’est plus grave. C’est inutile et inacceptable parce que tous les supporters nous aiment », a déclaré le technicien espagnol.

Conscient de la gravité de sa faute, Pape Abou Cissé a présenté hier vendredi, via son compte Instagram, ses excuses aux supporters de l’Olympiacos, aux entraîneurs, à ses coéquipiers et à l’administration.

« Hier (jeudi soir) a été une très mauvaise soirée pour l’Olympiacos et pour moi personnellement. Au cours des derniers mois, j’ai vécu un enfer personnel, avec des pertes tragiques et j’ai subi une pression énorme. Vous me connaissez tous bien. Vous savez combien j’aime l’Olympiacos, le club dans lequel j’ai évolué en tant que footballeur professionnel et pour lequel je donne toujours tout ce que j’ai sur le terrain », a posté le défenseur sénégalais.

« Hier soir (jeudi), j’ai fait une erreur, j’ai perdu mon sang-froid après avoir entendu beaucoup de mots blessants et insultants envers moi et ma famille. Et pour cela, je dois présenter mes excuses à toute la famille de l’Olympiacos, aux entraîneurs, à mes coéquipiers, à l’administration et surtout à nos incroyables fans », a-t-il écrit sur Instagram.

