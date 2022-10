Au coude à coude en Bundesliga, le Bayern et Dortmund disputent un « Klassiker » très attendu ce week-end, autant que le choc entre Arsenal et Liverpool, tandis qu’en Italie le sommet du haut de tableau oppose l’Udinese à l’Atalanta.

Allemagne : première pour Xabi Alonso, Klassiker à suspense

Le champion du monde 2010 espagnol Xabi Alonso débutera sur le banc du Bayer Leverkusen samedi (13h30) à domicile à la BayArena contre Schalke 04, avec pour mission de sortir l’équipe de la zone rouge de Bundesliga. Le « Werkself » occupe l’avant-dernière place avec seulement cinq points en huit matches (autant que Schalke) et effectue son plus mauvais début de saison.

Samedi en soirée, le Bayern Munich voudra rester sur sa dynamique au Westfalenstadion du Borussia Dortmund pour le Klassiker de la Bundesliga. Les Munichois ont mis fin à une série de quatre matches sans victoire en surclassant Leverkusen 4-0 il y a une semaine, alors que le Borussia s’est incliné 3-2 à Cologne, laissant Munich revenir à la 3e place avec 15 points, à égalité avec les Jaunes et Noirs.

Dimanche, l’Union Berlin, inattendu leader, se déplace à Stuttgart (17h30), alors que Fribourg (17 points également) se déplace à Berlin, face au Hertha (17h30) traversé par une crise en interne, avec le richissime investisseur Lars Windhorst qui a demandé à vendre ses parts (64,7% du club).

Angleterre : Arsenal contre Liverpool

Après avoir brillamment dominé Tottenham (3-1) le week-end dernier, le leader Arsenal est de nouveau mis à l’épreuve dimanche (15h30) avec la visite d’un Liverpool requinqué.

La victoire convaincante mardi contre les Rangers (2-0) a remis les Reds dans le sens de la marche. Mais leur 9e place, avec un match de moins que les Gunners, les obligent à enchaîner.

Avant cela, Arsenal sera attentif au match de son poursuivant direct à une longueur, Manchester City, hôte de Southampton samedi (14h00).

A 16h30, il y aura aussi un match très indécis entre Brighton (4e avec 14 points) et Tottenham (3e, 17 pts) pour la course à l’Europe, d’autant que Chelsea (5e, 13 pts) aura joué à 14h00 contre le mal-classé Wolverhampton.

Manchester United (6e, 12 pts) essaiera de se remettre de la correction 6-3 subie dans le derby, mais le déplacement dimanche (18h00) chez Everton n’aura rien d’une partie de plaisir.

Espagne : Séville lance l’après-Lopetegui

En Espagne, le duel fait rage pour la tête de la Liga : le Real Madrid, devancé à la différence de buts par le FC Barcelone après son nul 1-1 contre Osasuna, tentera de reprendre le fauteuil de leader lors du derby chez son voisin Getafe, samedi à 19h00.

Le Barça, coleader pour la première fois depuis près de deux ans, cherchera à se remettre de sa défaite en Ligue des champions 1-0 mardi à Milan, dimanche (19h00) contre le Celta Vigo au Camp Nou.

Le week-end sera aussi décisif pour le Séville FC, après l’éviction de Julen Lopetegui dans la foulée de la gifle 4-1 reçue contre le Borussia Dortmund mercredi. Les Andalous reçoivent samedi à 18h30 le surprenant troisième de Liga, l’Athletic Bilbao, juste après l’opposition entre l’Atlético Madrid et Gérone à 14h15.

Italie : Udinese-Atalanta, sommet inattendu

Encore sonné par la gifle de mercredi à Chelsea (3-0), l’AC Milan a déjà un autre grand rendez-vous, samedi (16h00) à domicile, contre une Juventus Turin qui va un peu mieux après avoir pris ses premiers points en C1 contre Haïfa (3-1).

Les Rossoneri (5e) doivent faire avec une défense décimée (Maignan, Hernandez, Kjaer, Calabria, Florenzi blessés) face à des attaquants turinois plus mordants. Mais la Juve, septième à quatre points de Milan, ne pourra pas compter sur les offrandes d’Angel Di Maria, auteur de trois passes décisives mercredi, car suspendu.

Au-delà de ce choc, le sommet inattendu de la 9e journée aura lieu dimanche (13h00) entre l’Udinese (3e, 19 pts), équipe surprise du début de saison, et l’Atalanta Bergame, coleader avec Naples (20 pts). La « Dea » et sa défense de fer (trois buts encaissés) va avoir fort à faire pour préserver son invincibilité (six victoires, deux nuls) face à une équipe du Frioul qui reste sur six victoires de rang et a déjà fait tomber sur sa pelouse la Fiorentina, la Roma et l’Inter.

Naples espérera un faux pas de l’Atalanta pour prendre seul la tête, en cas de succès dimanche (16h00) sur le terrain de la Cremonese, avant-dernier toujours en quête d’un premier succès.

Avec AFP