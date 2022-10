Le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, s’est encore tristement illustré ce dimanche au cours de l’émission Jury Du Dimanche, en affirmant que les avis qu’il avait donnés sur la question du 3e mandat ne sont pas à prendre en compte et que c’est à Macky Sall de décider s’il veut ou non se représenter en 2024.

C’est ainsi que le Dr Abdourahmane Diouf a tenu à le rappeler à l’ordre en lui rappelant son rôle dans la rédaction de la nouvelle Constitution.

« Merci de rappeler au Ministre Ismaila Madior Fall que quand il répétait que Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs, ce n’est pas le juriste doctrinaire qui parlait comme il le soutient. Mais plutôt la plume du Président, Constituant, Initiateur et Rédacteur. Nous espérons qu’il n’ira pas demander au juge constitutionnel de lui interpréter ses propres mots, phrases et virgules. Un peu de pitié pour le Droit constitutionnel ! », a-t-il écrit.

