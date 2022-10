Au Sénégal, chaque camp peut interpréter les textes de loi selon ses intérêts. Et les professionnels en la matière sont les plus promptes à rivaliser de mauvaise foi, quand il s’agit de contourner les principes les les plus banals du droit. Par exemple, alors que le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale est clair sur les conditions qui font qu’un député soit démis de ses fonctions, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, est venu inventer ce dimanche un nouveau motif basé sur le comportement d’un élu comme Aminata Touré.

Selon lui, si Mimi Touré se considère comme non inscrite et qu’elle décide par son comportement, par son attitude, par son discours et par son vote de se dresser contre la majorité, elle ne fait plus partie de la coalition Benno Bokk Yakaar dont elle a été la tête de liste nationale lors des Législatives du 31 juillet 2022.

« Autrement dit, si elle cumule un comportement par le discours, par l’attitude, par le positionnement, par le vote comme quelqu’un qui ne fait pas partie de la majorité, elle sera démise de son mandat de député. Parce que la constitution est claire, tout député qui démissionne de son parti sera automatiquement déchu de son mandat « , a-t-il déclaré ce dimanche au cours de l’émission Jury du Dimanche.

Il ajoute: « Maintenant ce n’est pas seulement l’acte formel de démissionner mais on peut à partir de son comportement, de son attitude, de son discours montrer qu’on a démissionné. Moi je considère qu’elle est de bonne foi et qu’elle est toujours de la majorité même si elle est non inscrite ».

Pour rappel, Mimi Touré a écrit au président de l’Assemblée nationale pour lui faire part de sa volonté de quitter le groupe parlementaire BBY et devenir députée non inscrite. Ce après avoir été zappée pour le poste du président de l’Assemblée nationale par Macky Sall.