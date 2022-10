Canada: la fédération de hockey éclaboussée par des affaires d’agressions sexuelles et de viols 

Au Canada, la fédération sportive la plus puissante du pays, Hockey Canada, n’en finit plus de sombrer, lâchée de toutes parts. Le quotidien The Globe And Mail a révélé cet été que la fédération avait couvert des affaires d’agressions sexuelles commises par des joueurs grâce à des fonds secrets qui servaient à payer les victimes pour qu’elles se taisent.

Les dirigeants ont notamment réglé à l’amiable une poursuite d’une victime présumée d’un viol collectif par huit juniors de l’équipe nationale. Mais l’équipe dirigeante reste en place et ne change pas de cap, ce qui agace profondément le Premier ministre Justin Trudeau. « Le fait qu’ils ne comprennent pas que les gens ont complètement perdu confiance dans ce qu’ils sont en train de faire, ça prolonge le mal, estime le chef du gouvernement canadien. On ne voudrait pas voir disparaître Hockey Canada au complet, on peut simplement remplacer les gens et la culture. À un moment donné, les gens vont se réveiller. On a perdu confiance en Hockey Canada. Il est temps qu’ils partent. »

La fuite des sponsors

Ceux qui sont déjà partis sont des principaux sponsors de la fédération, comme Nike, l’entreprise de téléphonie TELUS ou encore les cafés très populaires au Canada, Tim Hortons. Daniel, ancien président de ligue amateur de hockey sur glace, sort justement d’un café Tim Hortons : « Je pense que Hockey Canada devrait rendre des comptes. Dans ce genre de situation, il faut les déclarer, il faut les dénoncer. Puis, le travail de Hockey Canada à ce niveau-là, il aurait fallu qu’il dénonce la situation, que les victimes aient le droit de parole. »

En plus des sponsors, les fédérations provinciales, qui donnaient un montant à Hockey Canada pour chaque nouvelle inscription d’un joueur dans sa ligue, ont arrêté de cotiser.