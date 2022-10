La journée de dimanche a été marquée par une sombre polémique chez des grands anciens du football espagnol. En effet, Iker Casillas, l’ancien gardien de but du Real Madrid et de la sélection espagnole, était selon la presse espagnole fatigué des différentes rumeurs sur des relations supposées avec Shakira ou encore une autre actrice espagnole, et un tweet polémique a été publié sur son compte. » J’espère que vous me respectez: je suis gay #Bondimanche ».

Un tweet suivi par un commentaire de son ancien partenaire en sélection Carles Puyol, lequel a rapidement commenté. « Il est temps de raconter notre histoire, Iker ». Problème, ce tweet de Casillas était une blague de mauvais goût, jouant avec des rumeurs d’homosexualité comme un trait d’humour. La polémique ne cesse d’enfler autour de Casillas depuis… Sauf que le gardien de but a répondu ensuite en assurant avoir été piraté, présentant ses excuses à la communauté gay. Une version qui est déjà mise en doute par les réseaux sociaux. Entre temps, le nombre d’abonnés sur son compte Twitter est passé de 9 à 12 millions de followers.

Iker Casillas compte piraté