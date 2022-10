Iker Casillas et Carles Puyol, le couple gay ?

Ont-ils fait leur coming-out ? Carles Puyol et Iker Casillas semblent être en couple. Dans un tweet publié dimanche, l’ex-gardien de but a déclaré : « J’espère que vous me respectez : Je suis gay ».

Casillas a été marié à la journaliste sportive Sara Carbonero pendant cinq ans avant leur séparation en mars 2021, ayant eu deux enfants ensemble, tous deux des garçons.

Il a reçu une vague de soutien à la suite de son message sur Twitter, notamment de la part de l’icône barcelonaise et de son ancien coéquipier espagnol, Carles Puyol. « Il est temps de raconter notre histoire, Iker », a ainsi écrit Puyol sur Twitter.

Que veut dire Puyol par-là ? Sont-ils en couple ? Ce qui laisse encore beaucoup d’interrogation.