L’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) exécute actuellement des travaux sur la conduite de refoulement de la SP6 du réseau d’assainissement des eaux usées dans la ville de Saint-Louis. Plus précisément le long de la corniche à hauteur de la pharmacie Malang LYSS. Selon un communiqué de ladite structure qui alerte les usagers de la route et ceux qui ont des activités sur la Corniche, ces travaux ont perturbé le fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées collectées dans les quartiers de Balacoss, Diawling, Bayal, Mbambara, corniche et marché Tendjiguéne et le trafic des véhicules sur un tronçon de 200 mètres, allant du foirail au restaurant Adjace.

Dans le document, l’Onas a tenu à présenter ses excuses et en appelé les populations impactées à la compréhension. Ladite structure assure également que toutes les dispositions sont prises pour que les travaux soient achevés dans les meilleurs délais.