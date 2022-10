Les autorités vénézuéliennes ont annoncé samedi la mort de deux personnes supplémentaires après les pluies torrentielles tombées ces dernières semaines sur le pays, ce qui porte le bilan total à quinze morts au moins. « Deux morts et une disparition ont été signalées », a indiqué Carlos Perez Ampueda, vice-ministre chargé de la Protection civile, sur Twitter. Le précédent bilan officiel, qui datait du 1er octobre, faisait état de treize morts et trois disparus. Les intempéries ont provoqué une inondation à Tejerias, dans l’État d’Aragua, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Caracas, emportant de grandes quantités de sédiments, de débris et d’arbres déracinés, a détaillé le responsable.

