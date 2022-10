Au volant d’une Land Rover Defender dont le prix est estimé entre 40 millions et 90 millions CFA, le Président sénégalais a fait, ce dimanche un tour avec la Première dame et des éléments de sa garde rapprochée sur la VDN3, qui traverse Guédiawaye (banlieue dakaroise).

Dans un autre véhicule, le Conseiller spécial du chef de l’Etat en TIC, avait activé la caméra de son téléphone portable pour faite croire que c’était une sortie improvisée. Mais il s’y est tellement mal pris. Le Président Macky Sall qui roulait sans sa ceinture de sécurité s’est arrêté au milieu de l’Autoroute pour prendre les doléances de quelques riverains qui étaient à côté. C’est le moment choisi par un autre individu pour se garer devant le cortège de Macky et d’accourir comme s’il le rencontrait pour la première fois. La suite est très mal joué.



L’individu introduit la question du 3e mandat et dit au Président que c’est une demande sociale. Celui-ci fait mine de n’avoir rien entendu et se concentre sur les doléances d’un riverain qui lui parle des soucis qu’ils ont avec le pont et la fourniture d’eau dans leur quartier.

Lorsque la vidéo est publiée sur les Réseaux sociaux, les internautes démasquent très rapidement le gars qui réclame un 3e mandat. Il s’agirait d’un militant de l’APR, du nom de Aliou Dia, proche de Racine Talla, DG de la RTS et non moins maire de Waakhinane Nimzatt. Regardez !