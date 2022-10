Candidat surprise, le millionnaire Sam Matekane, 64 ans, qui a fait fortune dans les mines de diamants, obtient le plus grand nombre de sièges au Parlement du Lesotho, mais pas la majorité absolue, a annoncé lundi la commission électorale selon les résultats définitifs.

Son mouvement créé juste six mois avant le scrutin de vendredi, baptisé Révolution pour la prospérité (RFP), a remporté 56 sièges sur 120 au total. Les deux autres partis qui dominaient le paysage politique jusqu’ici, le Congrès démocratique (DC) et la Convention de tous les Basotho (ABC), ont obtenu respectivement 29 et 8 sièges.