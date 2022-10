L’ancienne légende du Real Madrid Iker Casillas (41 ans) a fauté lourdement dimanche. Il a posté sur son compte Twitter, une blague de mauvais goût : « J’espère que vous me respectez : je suis gay. #Bondimanche». Il s’est ensuite excusé et a supprimé son tweet, mais le mal étant fait et que l’homosexualité soit encore un sujet à risque, le conseil supérieur des sports espagnol (CSD) a agrafé l’ancien gardien, selon nos confrères de Footmercato.

« Beaucoup à faire, pour avancer, pour éduquer et sensibiliser. Nous continuerons. Bon dimanche. » dit le message sur Twitter accompagné d’une photo de la façade de son bâtiment, symbole du mouvement LGBT (couleurs arc-en-ciel). Les deux (avec Carles Puyol) champions du monde 2010 ont choqué, et ne se sont pas fait que des amis…