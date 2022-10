L’obtention de visa pour la France révèle du parcours de combattant. Plusieurs familles sénégalaises ont manifesté leurs mécontentements contre l’ambassade de France ce lundi à Dakar. Elles dénoncent notamment, la longue attente dans le traitement du dossier, des refus répétitifs sans motif valable…. La situation en dit long.

Ce lundi, un regroupement de famille a pris la parole lors d’une conférence presse organisée par le FRAPP (Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine) pour dénoncer ce qu’il appelle une « escroquerie » de l’ambassade de France par rapport à la l’obtention de visa.

« Nous sommes tous victimes comme les étudiants aussi », a dit Cheikh Ndongo, jeune sénégalais de 17 ans qui cherche depuis plusieurs années à obtenir le visa pour pouvoir voir sa mère régulièrement. Mais à chaque fois le résultat est négatif, les raisons, toutes les mêmes et toujours aussi implicites.

« On te dit juste que ton dossier est en cours de traitement. Mais pour moi, ça devrait être plus clair. On devrait être informé sur l’évolution (…) Quand j’ai eu mon premier refus, on m’a juste dit que les papiers déposés ne sont pas authentiques. Selon vous, il s’agit de quel papier. Combien de paperasse tu vas déposer pour avoir ton visa ? », s’est interrogé le jeune, visiblement en colère.

Aussi aurait-il aimé plus d’information quant au suivi des dossiers, de la part de l’ambassade de France, car d’après lui, « c’est très long la procédure et ce n’est pas normal ». N’en pouvant plus, l’adolescent libère la parole: « nous n’exigeons pas, nous sommes là, parce que ce sont nos droits », a-t-il conclu.

Comme Cheikh, de nombreuses familles et couples vivant à distance vivent ce même calvaire pour obtenir le visa. Ils veulent que les choses évoluent et s’améliorent.

Ludmila LENGOGHA (stagiaire)