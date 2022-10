Le Sénégal va participer aux générales annuelles du FMI et de la Banque mondiale, prévues du 10 au 16 octobre. D’ailleurs le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, et sa collègue de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr sont attendus ce lundi à Washington, aux Etats-Unis.

D’après Libération, qui donne l’information, ils participent aux Assemblées générales annuelles du FMI et de la Banque mondiale, prévues du 10 au 16 octobre.

Il s’agit de leur première sortie internationale depuis leur nomination dans le gouvernement Amadou Ba. Moustapha Ba et Oulimata Sarr vont ainsi prendre part aux premières AG des institutions de Bretton Woods tenues en présentiel depuis 2019. En 2020 et en 2021, à cause de la Covid-19, ces réunions stratégiques se tenaient par Zoom.

Libération rapporte que dans l’agenda des deux ministres sénégalais, figurent notamment de nombreuses rencontres bilatérales.