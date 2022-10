Réuni à son siège le jeudi 6 octobre à l’effet de statuer sur le recours de l’ASC Jeanne d’Arc relatif à la rencontre Douane/JA, comptant pour la demi-finale retour de la Coupe du Sénégal hommes, jouée le dimanche 25 septembre 2022 au stadium Marius Ndiaye, le bureau de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB) a vidé l’affaire.

«Le recours de la JA est recevable. La prolongation illégale de 5 mn jouée à la fin du temps règlementaire de la rencontre AS Douane / JA, comptant pour la demi-finale retour de la Coupe du Sénégal chez les hommes, est nulle et non avenue. Le score d’égalité de 59 partout à la fin du temps règlementaire de 40 mn est homologué, conformément aux dispositions du code du jeu en vigueur», lit-on dans le communiqué de la FSBB.

L’arbitre Babacar Guèye renvoyé à la Commission disciplinaire

À l’origine de la patate chaude sur la table de FSBB, l’arbitre Babacar Guèye devra s’expliquer. « En application des dispositions du code du jeu en vigueur, le cumul des points pour les deux équipes, à l’issue des matchs aller-retour donne: Pour l’AS Douane: 66+59 : 125 points. Pour la JA: 69+59 : 128 points. Par conséquent, sur l’ensemble des deux rencontres, la JA est déclarée victorieuse et se qualifie en finale de la Coupe du Sénégal. L’arbitre Babacar Guèye est renvoyé à la Commission disciplinaire de la CFAMC (Commission fédérale des arbitres marqueurs et chronométreurs de basket-ball du Sénégal)», mentionne le document.

Pour rappel, à l’issue des quatre quart-temps de la seconde manche, les deux formations (Douane et JA) étaient à égalité parfaite (59-69). L’AS Douane s’est imposée dans la prolongation (72-67), avant que la JA n’introduise un recours.