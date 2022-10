La Coalition des confédérations syndicales de travailleuses et travailleurs du Sénégal (CCSS) s’est réunie dans le but de discuter sur la situation économique et sociale du pays. Elle exhorte le nouveau gouvernement «à mettre en œuvre des politiques économiques hardies capable de stimuler la croissance et réduire le chômage.»

Après constat de l’effondrement du pouvoir d’achat « aggravée par la hausse effrénée des prix denrées de première nécessité» et une profonde analyse, la CCSS demande dans un communiqué, une introspection de la part des classes politiques de la sous-région sur « la gouvernance sécuritaire dans l’espace CEDEAO » pour mettre en avant le développement durable dans une bonne cohésion sociale.

Les syndicalistes incitent le nouveau gouvernement à prendre des mesures économiques dans plusieurs secteurs sociaux, tant dans les domaines agricoles, industriels qu’environnementaux, pour lutter contre les mauvaises conditions de vie des populations

« S’agissant de la dégradation des conditions de vie des populations , la coalition engage le nouveau gouvernement à mettre en œuvre des politiques économiques hardies capables de stimuler la croissance et de réduire le chômage autour des axes suivants ; le développement du potentiel agricole dont dispose le pays, la mise en place des pôles industriels dans les zones économiques spéciales, la reconstruction des chemins de fer du Sénégal, le renforcement du programme de mobilité urbaine, l’accélération du processus de formalisation du secteur informel et enfin last but not least, la mise en place d’un système d’assainissement performant pour lutter efficacement contre les inondations. », indique la CCSS, dans le document.

Egalement, la CCSS insiste sur une négociation en amont avec les revendications des travailleurs. Ces négociations, selon eux, portent principalement sur des points comme : «la baisse des prix des produits de grande consommation, la révision de la loi sur le loyer, la réduction des tarifs de l’autoroute à péage, l’instauration d’une prime de scolarité bimestrielle, etc. ».

Enfin, elle appelle par la même occasion les délégués, représentants des entreprises et des établissements publics et parapublics à « se joindre au comité d’organisation mis sur pied pour élaborer le plan de riposte ».

Ludmila LENGOGHA (stagiaire)