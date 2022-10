Données personnelles : 9 plaintes et 5 signalements reçus à la CDP

La Commission de protection des données personnelles du Sénégal (Cdp) a rendu public son avis trimestriel 2022. Sur le volet du contentieux, elle a traité neuf (09) plaintes et cinq (05) signalements. Ainsi, une des plaintes a abouti à deux (02) mises en demeure et un (01) avertissement.

Durant ce trimestre, la CDP renseigne les plaintes et signalements traités ont particulièrement porté sur des systèmes de « caméras embarquées dans des véhicules, sur des systèmes de géolocalisation, et sur la vidéosurveillance dans les lieux de travail ».

Parmi ces plaintes et signalement, certains ont été transmis par les Collèges des délégués des entreprises mises en cause. Pour donner suite à ces plaintes, la CDP dit avoir effectué des « missions de contrôle sur les sites ». Et ces contrôles sont traités dans la partie mission de contrôle du présent avis trimestriel.

Des entreprises épinglées

Dans cet avis, la Commission de protection des données personnelles (CDP) a épinglé cinq grandes entreprises privées opérant au Sénégal dans son troisième avis trimestriel (juillet, août et septembre) qu’elle vient de publier. Il s’agit de la Seter, la société qui exploite le TER, la Sonatel, Total Énergies, RIA et la Brioche Dorée.