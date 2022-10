Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Moussa Baldé, a rencontré ce mardi les Personnels administratifs techniques et de service ( PATS).

Les responsables de l’intersyndicale, Djibril Kane, Birima Ndiaye et François Babacar Toure ont saisi l’occasion pour revenir sur les principales revendications des 6000 PATS dans les établissements publics d’enseignement supérieur.



Il s’agit entre autres de la revalorisation des salaires, du décret portant statut des PATS, et de l’harmonisation du point indiciaire.



La question de la mise en œuvre de la l’indemnité administrative spéciale a également été discutée. Apres l’exposé des syndicalistes, le ministre Moussa Baldé a décidé que le décret portant statut des travailleurs des universités sera réécrit dans les meilleurs délais.

Il a, sur le même registre, proposé la mise en place d’une commission chargée d’évaluer pour la budgétisation des revendications. Pour ce qui est l’augmentation des salaires, le Ministre va faire le plaidoyer auprès du gouvernement.



Au terme des échanges, les représentants des travailleurs des établissements publics d’enseignement supérieur ont indiqué leur disponibilité pour un dialogue profond et durable pour la stabilité du système universitaire.

