Des affiches alléchantes. Le promoteur Gaston Mbengue annonce la couleur de la nouvelle saison de lutte avec des chocs qui promettent. Balla Gaye 2 et Boy Niang s’affrontent le 1er janvier 2023, Forza se frottera à Franc le 14 janvier avant un alléchant Sa Thiès / Reug-Reug le 5 mars 2023. Les protagonistes ont offert un spectacle lors du « Méga face-to-face » lundi, à Sorano.

Les présentateurs du Méga face-to-face ont été surpris de la posture adoptée par le «Lion» de Guédiawaye. Balla Gaye 2 avait l’habitude d’être dans son exercice oratoire et savait utiliser les mots pour sortir ses adversaires de leur calme olympien. Mais cette fois-ci, le fils de Double Less a préféré garder son calme.

Balla Gaye 2 à Boy Niang 2 « tu ne vas plus me manquer du respect »

Mais avec BG2, la provocation n’est jamais loin. «Je prends toujours ce qui m’est de droit. Ce que j’ai fait à Pikine, c’est de l’histoire ancienne. Je te donne rendez-vous le jour du combat. Tu es plus jeune, c’est à toi de me donner un ultimatum. Ce n’est pas un combat, même si je te respecte beaucoup. C’est du mbapatt, a-t-il lancé à Boy Niang.

« Ce que j’ai dit à mes supporters est très clair, je ne laisserai aucun lutteur me tutoyer. Tu ne vas plus me manquer de respect et je vais le montrer à mes supporters. Je n’ai pas ton temps, je suis devenu roi des arènes à 25 ans. Je ne suis pas venu pour prendre une revanche dans ce combat. Si tu penses me connaître, tu te trompes lourdement », a ajouté BG2.

Boy Niang 2 : « je vais marcher sur toi»

Face à lui, le Pikinois ne s’est pas débiné. Bourreau des lutteurs de Guédiawaye, Boy Niang 2 a toujours rêvé de ce choc, surtout après avoir terrassé le frère de Balla Gaye, Sa Thiès.

Malgré des défaites face à Lac 2 (13 juillet 2019) et contre Tapha Tine (25 décembre 2021), le fils de De Gaulle croit durement en sa victoire sur l’ex-roi des arènes. Bouillant et excité, il déclare: «Balla, tu sais très bien que le jour du combat, que ce soit en bagarre ou en lutte pure, je vais te battre. Je suis un sportif de haut niveau, j’ai beaucoup appris de mes échecs ».

« Tu verras que j’ai appris les leçons du passé. Je n’ai besoin que d’une seule minute pour marcher sur toi. Tu devais demander des conseils à Sa Thiès avant de me minimiser. Mais le 10 janvier, tu sauras que tu as un vrai adversaire en face de toi. Mon père parlait de 5 minutes, mais c’est trop parce que le combat ne va pas dépasser une minute. Tu es un très limité», prévient le lutteur de Pikine. Un choc des mots avant les coups.