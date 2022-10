La députée non-inscrite, Aminata Touré, a soumis lundi une proposition de loi limitant l’exercice de fonctions et responsabilités dans les Institutions de la République en rapport avec l’existence de liens familiaux avec le président de la République. Selon elle, « une telle loi constituerait une avancée significative dans le cadre de l’amélioration de notre système de gouvernance ». C’est un nouveau missile lancé dans le camp de la famille présidentielle avec qui elle est entrée en guerre depuis qu’elle a été zappée du Perchoir au profit de Amadou Mame Diop, ami et proche de Mansour Faye, beau-frère de Macky Sall.

Le 12 septembre, Aminata Touré avait tout simplement boudé l’élection du président de l’Assemblée nationale après avoir appris que le choix de la coalition Benno Bokk Yakaar ne portait pas sur elle. Dans un entretien accordé à la presse nationale et internationale, elle déclare alors avoir subi une injustice dictée par un choix familial: « Je n’ai pas participé au vote par principe. J’estime que le critère de sélection du candidat de Benno n’était pas objectif, c’était plus un critère familial que relevant du mérite militant. J’aurais pu me satisfaire d’un arrangement politique, d’un strapontin bien payé, mais non. Donc, il faut aussi que nos organisations fonctionnent de manière rationnelle, que le mérite revienne comme critère de sélection, parce que tout le monde n’a pas le bras long, tout le monde n’est pas le cousin ou l’arrière-cousine du président de la République. Je n’ai rien contre le monsieur a priori, mais commençons par avoir le courage aussi de dire non, quand c’est la préférence familiale qui passe avant le mérite, c’est tout. Et ça, c’est également, en fait, en direction des femmes. Souvent, on pense que c’est comme à la maison : on fait le ménage, etc., et c’est gratuit ; on est là pour servir les autres et puis après, vous retournez d’où vous venez. Vous dirigez la liste, vous gagnez, mais bon, il faut que ce soit un homme qui vienne s’assoir. Non ! C’est quand même 5 175 kilomètres, l’actuel président de l’Assemblée nationale, il ne l’a pas fait« .

Pourquoi 10 ans après ?

Aminata Touré accompagne le Président Macky depuis plus de 10 ans dans sa politique. Depuis tout ce temps, ce dernier implique des membres de sa famille et de sa belle-famille dans la gestion des affaires de l’Etat. Depuis 2014, le beau-frère du Président Macky Sall, Mansour Faye, est ministre dans tous les Gouvernements formés. Aliou Sall, frère cadet du Président Macky Sall, a été nommé Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations en septembre 2017. Le beau-père du chef de l’Etat Macky Sall a été nommé Président du Conseil d’Administration de la société nationale Petrosen avant d’être remplacé en mai 2020 par le Pr Mary Teuw Niane.

Toutes ces nominations ont eu lieu pendant que Mme Aminata Touré était, soit dans le Gouvernement, soit à la tête Conseil économique social et environnemental, soit Envoyée spéciale du président de la République. Elles n’ont donc jamais posé problème à son niveau tant qu’elle était dans le « système ». Les actes posés par Mimi Touré depuis sa fronde contiennent une bonne dose de mauvaise foi, à la lumière de ces antécédents vécus avec le chef du régime.

Démagogie et politique

Depuis que Mimi Touré a commencé sa fronde au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, il a fait de ses deux sujets son cheval de bataille: le népotisme et la 3e candidature de Macky. Et même si elle s’était prononcée avant la Présidentielle de 2019 sur l’impossibilité pour Macky de se représenter en 2024, l’ancien Premier ministre a enchaîné les sorties sur le sujet que récemment, quand elle a subi ce coup bas à quelques heures de l’élection du président de l’Assemblée nationale. C’est d’ailleurs l’explication qu’elle donne au différend qui l’oppose à Macky Sall. « Le 3eme mandat est la principale pomme de discorde entre elle et le président de la République. Je n’ai jamais parlé de ma relation avec Macky Sall en 10 ans. Il arrive toutefois des moments où il faut faire le point. J’avais ainsi discuté avec Macky Sall, avant le début de la campagne, pour être la présidente de l’Assemblée nationale. Ce fut d’ailleurs le cas lors qu’il devait me nommer à la présidence du CESE. Voilà la vérité. Le 3em mandat est juridiquement et moralement impossible« , déclarait-elle lors d’une conférence de presse tenue le 25 septembre dernier quand elle annoncé son départ du groupe parlementaire BBY pour devenir une députée non-inscrite.

Et comme une très bonne partie de l’opinion ne veulent pas entendre parler de 3e mandat, plusieurs Sénégalais adhèrent à son discours. Un peu de démagogie ne fait pas de mal en politique. C’est de bonne guerre.