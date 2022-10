Le ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Issakha Diop, était ce mardi 11 octobre 2022, en visite à Keur Massar pour entamer sa deuxième phase de tournées, sur instruction du président de la République, Macky Sall, dans le but de régler les problèmes d’inondations. Avec près de 15 milliards investis dans ce département pour lutter contre les inondations, selon Issakha Diop « les populations ont eu une analyse très objective de la situation parce qu’ils ont salué les efforts consentis par l’État, je pense qu’il y a beaucoup d’amélioration. À travers le plan d’assainissement, il y a des infrastructures qui ont été mises en place et qui ont beaucoup contribué à soulager les populations ». Regardez !

