Un accident s’est produit ce mercredi vers 20 heures sur l’Autoroute de l’Avenir dans le sens Dakar-AIBD. Un bus Dakar Dem Dikk a pris feu à hauteur de Diamaguene. Bilan 30 blessés dont 3 graves.

Dans un communiqué, l’Autoroute de l’Avenir annonce que l’ensemble des « services de secours et de sécurité, sapeurs-pompiers, exploitation et peloton autoroutier ont été mobilisés pour prendre les victimes en charge. Les usagers sont priés de prendre la route nationale pour rejoindre l’autoroute à partir de Rufisque.

« Un accident s’est produit, ce mercredi 12 octobre vers 20h sur l’Autoroute de l’Avenir impliquant un transport en commun, un bus, un minibus et une voiture légère à hauteur de la forêt de Mbao (PK 18+500) dans le sens Dakar-AIBD. Quasi simultanément et dans le même sens, un bus Dakar Dem Dikk a pris feu 2km avant à hauteur de Diamegueune (PK 16+300) », informe l’Autoroute de l’Avenir.

« L’autoroute a été coupée à ses niveaux respectifs. Le bilan provisoire de l’accident fait état de 3 blessés graves, et 27 blessés légers », souligne le communiqué.

L’Autoroute de l’Avenir annonce que l’ensemble des « services de secours et de sécurité, sapeurs-pompiers, exploitation et peloton autoroutier ont été mobilisés pour prendre les victimes en charge et assurer la sécurité des usagers de l’autoroute ».

« Les clients sont priés de prendre la nationale pour rejoindre l’autoroute à partir de Rufisque. Nous vous tiendrons informé du retour à la normale et nous excusons de la gêne occasionnée », poursuit le communiqué.