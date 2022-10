Les « Lions » ne marcheront pas seuls au Qatar. Selon le ministre des Sports, Yankhoba Diattara, 300 personnes feront le déplacement pour supporter l’équipe du Sénégal.

Une forte délégation sénégalaise conduite par le ministre des Sports, Yankhoba Diattara séjourne actuellement à Doha pour une mission de prospection. Accompagné par le vice-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), et ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Sow, entre autres. Les membres de la délégation ont été reçus hier mardi par le ministre qatari en charge des Sports et de la jeunesse, Sarah Bin Ghanim Ali.

A sa sortie d’audience, Diattara a fait le point sur les derniers réglages à apporter. « Sur ce que j’ai vu ici, ils ont pris toutes les dispositions pour que le Sénégal soit dans d’excellentes conditions. C’est rassurant. Concernant les logements de la délégation sénégalaise, le Sénégal avait pris toutes les dispositions. Avec l’ambassadeur qui nous a aidés dans ce sens, nous allons les visiter », a expliqué le ministre des Sports.

Avant d’ajouter : « Pour ce qui est camp de base des Lions et des commodités d’accueil, de réception de la délégation sénégalaise et lieu d’entraînement seront également visités pour voir ce qu’il faut améliorer».

Le patron du Sport sénégalais a garanti qu’avec le prestataire de services agréé par la Fifa, «toutes les dispositions sont prises pour que les supporters des Lions soient dans d’excellentes conditions d’hébergement, de restauration et de transport. Nous avons déjà retenu une liste de 300 personnes pris en charge intégralement par l’Etat du Sénégal pour venir soutenir l’équipe nationale ».

Logé dans le groupe A du pays organisateur, le Sénégal va affronter les Pays-Bas, le 21 novembre prochain. L’Équateur complète le groupe. La bande à Sadio Mané devrait se regrouper à Paris avant de rejoindre Doha où ils recevront le drapeau national.